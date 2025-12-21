Μενίδι: Μία νεκρή μετά από τροχαίο – Το αυτοκινητό της προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (21.12) στο Μενίδι, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω σε ένα σταθμευμένο Ι.Χ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν επί της Λ. Δημοκρατίας και από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η οδηγός του οχήματος.

Η άτυχη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα που διαπιστώθηκε ο θάνατός της.