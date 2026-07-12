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Πάτρα: Φωτιά τα ξημερώματα σε πυλωτή πολυκατοικίας, κάηκαν 3 οχήματα – «Ακούστηκαν εκρήξεις», λένε οι κάτοικοι (Βίντεο)

Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Πάτρα: Φωτιά τα ξημερώματα σε πυλωτή πολυκατοικίας, κάηκαν 3 οχήματα – «Ακούστηκαν εκρήξεις», λένε οι κάτοικοι (Βίντεο)
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στις 4 τα ξημερώματα στην οδό Ηλείας, κάτω από την Πλατεία Ομονοίας στην Πάτρα, όταν ξέσπασε φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και επεκτάθηκε ταχύτατα σε δύο παρακείμενα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τον πρώτο όροφο του κτιρίου.

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Εκκένωση και πρώτες βοήθειες σε εγκλωβισμένους

Λόγω των πυκνών καπνών και της άμεσης απειλής για τους ενοίκους, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε τρία άτομα, δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο.

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Παράλληλα με την κατάσβεση, οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χρησιμοποίησαν κλίμακες για να προσεγγίσουν τα διαμερίσματα των δύο πρώτων ορόφων, προκειμένου να διενεργήσουν έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους πολίτες.

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Μαρτυρίες για εκρήξεις και ύποπτο όχημα

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη γειτονιά, με τους κατοίκους να ξυπνούν έντρομοι από διαδοχικούς κρότους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ένα ύποπτο αυτοκίνητο κινούνταν συνεχώς περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου.

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Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, που έχει αναλάβει την υπόθεση, προσανατολίζεται ξεκάθαρα στο σενάριο του εμπρησμού και αναζητά υπολείμματα εύφλεκτου υλικού και σχετικά ίχνη στην περιοχή.

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