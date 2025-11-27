“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΕΛΛΑΔΑ

Με πτήση αεροσκάφους C130 έφτασε στο Ηράκλειο η σορός του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε σε εκπαιδευτική άσκηση στη Ρόδο

Αύριο στις 11 το πρωί η κηδεία του

Με πτήση αεροσκάφους C130 έφτασε στο Ηράκλειο η σορός του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε σε εκπαιδευτική άσκηση στη Ρόδο
Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C130 από τη Ρόδο, έφτασε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 27-11-2025, η σορός του άτυχου 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο, χθες Τετάρτη 26-11-2025.

Τυλιγμένο στη γαλανόλευκη, το φέρετρο με τον 19χρονο παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που όπως ολόκληρη η Κρήτη πενθεί τον άδικο και πρόωρο χαμό του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 19χρονο θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 28-11-2025 στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

