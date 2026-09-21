Ηγουμενίτσα: Αυτή είναι η 25χρονη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της – Πώς κατέρρευσε το σενάριο της «επίθεσης»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, με τον 27χρονο πρώην σύντροφό της να έχει συλληφθεί και να κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο.

Το DEBATER δημοσιεύει φωτογραφία της νεαρής γυναίκας που έχασε τη ζωή της το βράδυ της Κυριακής (20/9), σε σημείο της Ηγουμενίτσας, έπειτα από πλήγματα με μαχαίρι.

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Η υπόθεση είχε αρχικά παρουσιαστεί στις Αρχές με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο 27χρονος υποστήριξε ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν πέσει θύματα επίθεσης από αγνώστους.

Μέσα σε λίγες ώρες, όμως, η συγκεκριμένη εκδοχή κατέρρευσε.

Το DEBATER είχε μεταδώσει από νωρίς ότι ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του.

Το τηλεφώνημα και ο ισχυρισμός για επίθεση αγνώστων

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων από διερχόμενο πολίτη.

Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και ο 27χρονος.

Ο ίδιος είχε στο μεταξύ τηλεφωνήσει στην Αστυνομία και είχε ισχυριστεί ότι αυτός και η γυναίκα με την οποία βρισκόταν μαζί είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους και ότι είχε απομακρυνθεί από το σημείο χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρισκόταν.

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Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών.

Οι αντιφάσεις και η ομολογία

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, η αρχική εκδοχή άρχισε να καταρρέει.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του 27χρονου και συνέχισαν την εξέτασή του.

Τελικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν ο ίδιος που τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 25χρονη.

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Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε κατά την εξέτασή του, είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους, ενώ απέδωσε την πράξη του σε ένταση της στιγμής. Οι ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Βρέθηκε το μαχαίρι μετά την υπόδειξη του 27χρονου

Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί και το όπλο του εγκλήματος.

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Η ΕΛΑΣ αναφέρει επισήμως ότι ο κατηγορούμενος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο στο οποίο είχε απορρίψει το μαχαίρι κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Το μαχαίρι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Η Αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι κατά την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε πως ο 27χρονος, ο οποίος δήλωσε στις Αρχές ότι η γυναίκα ήταν πρώην σύντροφός του, της είχε καταφέρει πλήγματα με το μαχαίρι, προκαλώντας τον θάνατό της.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από την ιατροδικαστική διερεύνηση, η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Μεταξύ άλλων έχουν αναφερθεί τραύματα στον θώρακα και στη ράχη, καθώς και βαθιά τραύματα στην περιοχή του τραχήλου.

Η πλήρης ιατροδικαστική διερεύνηση αναμένεται να αποσαφηνίσει με ακρίβεια τον μηχανισμό και την αιτία θανάτου.

Ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 25χρονη έχασε τη ζωή της.