Συγκλονίζει η μητέρα του Μαζωνάκη: «Δικαιοσύνη για τον λατρεμένο μου Γιώργο» – Τι είπε η αδελφή του

Για πρώτη φορά μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε δημόσια η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την απώλεια του παιδιού της.

Η μητέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή προχώρησε σε μία σύντομη αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση, η οποία μεταδόθηκε από την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», ανέφερε η Κλειώ Μαζωνάκη.

«Έφυγε άδικα ο αδελφός μου»

Την ίδια ώρα, η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 για την απώλεια του αδελφού της.

«Ήταν άδικο αυτό για τον Γιώργο. Έφυγε τσάμπα ο αδελφός μου. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για τη μνήμη του», δήλωσε.

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικογένεια μετά τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι τα μέλη της παραμένουν σε κατάσταση σοκ.

«Είμαστε μουδιασμένοι. Δεν είμαστε οργισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατό του

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για πλασμαφαίρεση. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε βάρος των δύο γιατρών που δραστηριοποιούνταν στον χώρο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να προβάλουν τους ισχυρισμούς τους ενώπιον των δικαστικών αρχών και θεωρούνται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί οι συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου, οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάρρευσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εξετάζονται τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε.

Η έρευνα καλείται να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο και εάν υπήρξαν πράξεις ή παραλείψεις που συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο του τραγουδιστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αίτημα της οικογένειας

Οι δηλώσεις της μητέρας και της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη αποτυπώνουν το αίτημα της οικογένειας για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν από τη δικαστική έρευνα.

Η οικογένεια εξακολουθεί να βιώνει το πένθος για την απώλεια του τραγουδιστή, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στη Νίκαια, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και πλήθους θαυμαστών.