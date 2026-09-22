Ρόδος: Νεκρός 54χρονος μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λίνδο

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (21/9) ένας 54χρονος άνδρας στη Ρόδο, μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο.

Τον 54χρονο, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικό του πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η προβλεπόμενη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 54χρονου.

Ο άνδρας δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο και διατηρούσε τη συγκεκριμένη μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου.