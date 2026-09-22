DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός 54χρονος μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λίνδο

Ο 54χρονος, πατέρας δύο παιδιών, εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας – Η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του.

Ρόδος: Νεκρός 54χρονος μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λίνδο
DEBATER NEWSROOM

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (21/9) ένας 54χρονος άνδρας στη Ρόδο, μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο.

Τον 54χρονο, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικό του πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η προβλεπόμενη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 54χρονου.

Ο άνδρας δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο και διατηρούσε τη συγκεκριμένη μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: «Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών μας κατά της γραφειοκρατίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: «Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών μας κατά της γραφειοκρατίας»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις – Πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, 2,7 δισ. συναλλαγές και 43 εκατ. λιγότερα δικαιολογητικά ετησίως.