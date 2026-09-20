Γερμανία: Πίεση στον Μερτς μετά τις κάλπες – AfD στο 37%, πρώτη η Αριστερά στο Βερολίνο

Μία εκλογική βραδιά με τρεις διαφορετικές αλλά αλληλένδετες πολιτικές εξελίξεις διαμορφώνεται στη Γερμανία: ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλες απώλειες για το CDU, η AfD καταγράφει σημαντική άνοδο στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και η Αριστερά πετυχαίνει καθαρή πρωτιά στο Βερολίνο.

Οι πρώτες προβλέψεις των ARD και ZDF στις εκλογές της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν σημαντικές μεταβολές των κομματικών συσχετισμών στα δύο κρατίδια.

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Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD βρίσκεται σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση της ARD στο 37%, από 16,7% στις προηγούμενες εκλογές, ενώ το CDU περιορίζεται κοντά στο όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο.

Στο Βερολίνο, αντίθετα, η μεγάλη κερδισμένη είναι η Die Linke, η οποία με 24,5% στην πρώτη εκτίμηση καταλαμβάνει την πρώτη θέση, αφήνοντας το CDU στο 20%.

Και στο επίκεντρο των δύο αποτελεσμάτων βρίσκεται πλέον ο ίδιος ο Γερμανός καγκελάριος.

Μερτς: «Πρόκειται για καταστροφή»

Ο Φρίντριχ Μερτς χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σαφή γλώσσα για την επίδοση του κόμματός του στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

«Πρόκειται για καταστροφή και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί», δήλωσε ο καγκελάριος και πρόεδρος του CDU.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση της ARD, οι Χριστιανοδημοκράτες βρίσκονται στο 5,5%, χάνοντας περίπου 8 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

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Ο Μερτς υποστήριξε ότι το CDU έδωσε σκληρή μάχη, αλλά βρέθηκε υπό μεγάλη πίεση από την εκλογική αντιπαράθεση μεταξύ του SPD και της AfD.

Παρά το αποτέλεσμα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την κυβερνητική πολιτική των μεταρρυθμίσεων.

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«Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα απαιτεί θάρρος, σταθερότητα και υπομονή», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

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«Αναλαμβάνω την ευθύνη, επειδή θέλω αυτή η χώρα να προχωρήσει μπροστά».

Ο καγκελάριος δήλωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανία χρειάζεται αλλαγές ακόμη και αν αυτές απαιτούν πολιτική προσπάθεια.

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Η τοποθέτησή του έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η CDU είχε ήδη εισέλθει στη σημερινή εκλογική αναμέτρηση με εσωκομματικές συζητήσεις για την πορεία της. Η ηγεσία του κόμματος είχε εκφράσει πριν από τις κάλπες τη στήριξή της στον καγκελάριο, ενώ ο Μερτς συγκάλεσε για το βράδυ την εκτελεστική ηγεσία του CDU προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.

AfD: Από το 16,7% στο 37% στο Μεκλεμβούργο

Ο δεύτερος μεγάλος άξονας της εκλογικής βραδιάς είναι η ισχυρή άνοδος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Η πρώτη πρόγνωση της ARD δίνει:

AfD: 37% (+20,3)

SPD: 35,5% (-4,1)

Die Linke: 7,5% (-2,4)

CDU: 5,5% (-7,8)

Πράσινοι: 5,5% (-0,8)

BSW: 5%

Πρόκειται ακόμη για πρόγνωση και όχι για το οριστικό επίσημο αποτέλεσμα.

Η εικόνα, ωστόσο, καταγράφει πολύ μεγάλη ενίσχυση της AfD, η οποία από 16,7% το 2021 φτάνει στο 37% στην πρώτη εκτίμηση.

Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER στο αναλυτικό ρεπορτάζ για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD υπερδιπλασιάζει την εκλογική της δύναμη και βρίσκεται οριακά μπροστά από το SPD της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος λόγω της ταυτόχρονης κατάρρευσης της δύναμης του CDU στο συγκεκριμένο κρατίδιο.

Οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν συγκεντρώσει 13,3% το 2021 και πλέον κινούνται λίγο πάνω από το εκλογικό όριο του 5%.

Η AfD καταγράφει επίσης άνοδο στο Βερολίνο, όπου η πρώτη πρόγνωση τη φέρνει στην τρίτη θέση με 16%, από 9,1% στις προηγούμενες εκλογές.

Στην άλλη πλευρά της Γερμανίας: Νίκη της Αριστεράς στο Βερολίνο

Η πολιτική εικόνα είναι διαφορετική στη γερμανική πρωτεύουσα.

Εκεί η Die Linke καταγράφει καθαρή πρωτιά, πετυχαίνοντας ισχυρή αύξηση της εκλογικής της δύναμης.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση της ARD/Infratest dimap, τα ποσοστά στο Βερολίνο διαμορφώνονται:

Die Linke: 24,5% (+12,3)

CDU: 20% (-8,2)

AfD: 16% (+6,9)

Πράσινοι: 15% (-3,4)

SPD: 12% (-6,4)

BSW: 5%

Η Αριστερά υπερδιπλασιάζει έτσι τη δύναμή της σε σχέση με τις επαναληπτικές εκλογές του 2023, όταν είχε συγκεντρώσει 12,2%.

Πρόκειται για μια σημαντική ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου το CDU είχε κερδίσει τις προηγούμενες εκλογές με 28,2%.

Τώρα περιορίζεται στο 20% και στη δεύτερη θέση.

Ο Μερτς εμφανίστηκε περισσότερο συγκρατημένος στην αποτίμησή του για το Βερολίνο, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα του CDU «αξιοπρεπές», παρά τις σημαντικές απώλειες.

Αναφέρθηκε μάλιστα στις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε την εκλογική μάχη ο υποψήφιος του κόμματος Στέφαν Έβερς, μετά την απόφαση του απερχόμενου δημάρχου Κάι Βέγκνερ να μη διεκδικήσει εκ νέου τη θέση.

Δύο κάλπες, δύο διαφορετικοί νικητές – Ένας κοινός χαμένος

Τα δύο εκλογικά αποτελέσματα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική πολιτική γεωγραφία.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD καταγράφει τη μεγάλη άνοδο, φτάνοντας σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση στο 37%.

Στο Βερολίνο, η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, φτάνοντας στο 24,5%.

Το κοινό στοιχείο των δύο εκλογικών αναμετρήσεων είναι οι σημαντικές απώλειες του CDU του Φρίντριχ Μερτς.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το κόμμα βρίσκεται οριακά πάνω από το 5%, ενώ στο Βερολίνο χάνει την πρωτιά και περίπου οκτώ ποσοστιαίες μονάδες.

Τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη οριστικά και οι τελικοί συσχετισμοί θα εξαρτηθούν από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

Η πρώτη εικόνα, όμως, εξηγεί γιατί ο ίδιος ο καγκελάριος επέλεξε να μιλήσει για «καταστροφή» αναφερόμενος στο αποτέλεσμα του CDU στο Μεκλεμβούργο και ταυτόχρονα να δηλώσει δημόσια ότι αναλαμβάνει την ευθύνη.

Η επόμενη ημέρα θα βρει τη γερμανική πολιτική σκηνή με την AfD σημαντικά ενισχυμένη στο βορειοανατολικό κρατίδιο, την Αριστερά πρώτη δύναμη στην πρωτεύουσα και το CDU αντιμέτωπο με την αποτίμηση δύο αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων.