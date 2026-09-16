Ποιος είναι ο υπνωτιστής στον οποίο φέρεται να έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία του Μαζωνάκη – Ο τραγουδιστής σκόπευε να τον επισκεφθεί μετά το Κολωνάκι

Στο επίκεντρο των ερευνών μπαίνει, πλέον, ο “γιατρός-υπνωτιστής“, Νάσος Κομιανός, στον οποίο η γιατρός φέρεται πως έστειλε τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, λίγα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Οι Αρχές εξετάζουν γιατί του εστάλη το στιγμιότυπο και εάν είχε προηγηθεί κάποια γνωριμία ή διαμεσολάβηση μεταξύ του τραγουδιστή και των δύο γιατρών.

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Ο Νάσος Κομιανός, που αυτοπαρουσιάζεται ως πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, έχει κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, πιθανόν την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Η κλήση του ως μάρτυρα δεν σημαίνει ποινική εμπλοκή ή απόδοση ευθύνης για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Στο μεταξύ, η γιατρός δείχνει να συνειδητοποιεί τώρα τι έγινε και είναι εξαντλημένη από την ολονυχτία διαδικασία. Από την ημέρα που έχει συλληφθεί το ζευγάρι το έχουν επισκεφθεί τα 2 από τα τρία τους παιδιά. Το τρίτο παιδί είναι πιθανότατα ανήλικο. Ο ταξιτζής που μετέφερε τον Μαζωνάκη δεν ήταν τυχαίος, τον “χρησιμοποιούσε”, ο καλλιτέχνης πάνω από 20 χρόνια, όταν ήθελε κάποιο ταξί. Μετά το Κολωνάκι θα τον πήγαινε στον υπνωτιστή στην Κηφισιά.

Τέλος, όσον αφορά το σκεπτικό της φυλάκισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων: