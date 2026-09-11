Καιρός: Καταιγίδες, αφρικανική σκόνη και 37άρια το Σάββατο – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, αναμένεται ο καιρός το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις της να είναι ελαφρώς αυξημένες.

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Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα πυκνώσουν σε αρκετές περιοχές.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, ενώ τις βραδινές ώρες θα επηρεαστούν και τμήματα της Θράκης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Έως τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Παρά την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ειδικότερα, θα κυμανθεί:

Στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 30-31 βαθμούς.

από 13 έως 30-31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 32-34 και τοπικά 35 βαθμούς.

και τη από 14 έως 32-34 και τοπικά 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 15 έως 35-37 βαθμούς.

από 15 έως 35-37 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 16 έως 31-32 βαθμούς.

από 16 έως 31-32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 16 έως 34-36 βαθμούς.

Στα Επτάνησα από 18 έως 31-32 βαθμούς.

από 18 έως 31-32 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 18 έως 31-33 βαθμούς.

και την από 18 έως 31-33 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως 35-36 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ.

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Στο Νότιο Αιγαίο και τον Κορινθιακό θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από τις μεσημεριανές ώρες. Υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων στα δυτικά τμήματα του νομού.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Στα δυτικά θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

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Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν τις μεσημεριανές ώρες και θα δώσουν παροδικές βροχές, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν έως τα 4 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.