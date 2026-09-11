25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για drones και κρυπτονομίσματα στα χέρια τρομοκρατών

Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τη συμπλήρωση 25 ετών από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο.

Σε προεδρική δήλωση που εκδόθηκε κατά τη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου, υπό τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα μέλη του υπογράμμισαν ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας εξακολουθούν να αποτελούν «μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα».

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Κατά τη συνεδρίαση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων στη Νέα Υόρκη, στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια και στην Πενσιλβάνια.

Οι παρεμβάσεις του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκαν την ώρα που οι ΗΠΑ τιμούσαν τα 2.977 θύματα των επιθέσεων, εν μέσω νέων αιτημάτων συγγενών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ανησυχία για Ισλαμικό Κράτος και Αλ Κάιντα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε όλες τις πράξεις και πρακτικές τρομοκρατίας ως εγκληματικές και αδικαιολόγητες, ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους και από το πού ή από ποιον διαπράττονται.

Παρά τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών κατά τα 25 χρόνια που μεσολάβησαν από τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους και το Πεντάγωνο, το ΣΑ του ΟΗΕ εξέφρασε ανησυχία για τη συνεχιζόμενη δράση οργανώσεων που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ISIL-K και το TTP στο Αφγανιστάν, στη δράση θυγατρικών του Ισλαμικού Κράτους και της JNIM στην Αφρική, καθώς και σε οργανώσεις που παραμένουν ενεργές στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε θρησκεία, εθνικότητα, πολιτισμό ή κοινωνική ομάδα.

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Drones, κρυπτονομίσματα και νέες τεχνολογίες

Στην προεδρική δήλωση εκφράζεται «βαθιά ανησυχία» για την αυξανόμενη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν πλέον ψηφιακά μέσα για:

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τη στρατολόγηση νέων μελών,

την υποκίνηση σε βίαιες ενέργειες,

τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους,

τον σχεδιασμό και την προετοιμασία επιθέσεων.

Ιδιαίτερη προειδοποίηση απηύθυνε το Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάχρηση νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τα κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τρομοκρατικές οργανώσεις για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, δημόσιους χώρους και άλλους στόχους.

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«Η τρομοκρατία δεν ηττάται μόνο με στρατιωτική δύναμη»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ξεκαθάρισε ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις, δυνάμεις ασφαλείας, μέτρα επιβολής του νόμου και υπηρεσίες πληροφοριών.

Όπως επισημαίνεται, απαιτείται αντιμετώπιση των παραγόντων που ευνοούν την εξάπλωσή της, μέσω της ειρηνικής επίλυσης παρατεταμένων συγκρούσεων, της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης.

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Το ΣΑ του ΟΗΕ κατέληξε ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής απαιτεί διαρκή και συνολική προσέγγιση, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ κρατών, διεθνών οργανισμών και περιφερειακών φορέων.