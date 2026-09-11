Καλαμαριά: Εντολή για πλήρη έρευνα μετά την πτώση δέντρου σε μητέρα και 2χρονη

Εντολή για την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της πτώσης δέντρου στο πάρκο της Αιγαίου έδωσε η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά μία μητέρα και η μόλις δύο ετών κόρη της, οι οποίες βρίσκονταν στο πάρκο όταν σημειώθηκε η πτώση του δέντρου. Μητέρα και παιδί παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σκέψη μας είναι στους τραυματίες»

Με ανάρτησή της, η Χρύσα Αράπογλου εξέφρασε τη βαθιά λύπη του Δήμου Καλαμαριάς για το περιστατικό και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους δύο τραυματίες.

«Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα στους τραυματίες. Τους ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά, δύναμη και γρήγορη ανάρρωση», ανέφερε η δήμαρχος. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (ΛΙΑ ΦΩΚΑ/ EUROKINISSI)

Άμεση διερεύνηση των αιτιών

Όπως επισήμανε η κ. Αράπογλου, από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έσπευσαν στο σημείο και, σε συνεργασία με τις Αρχές, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση του χώρου.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τόσο οι ακριβείς συνθήκες όσο και τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του δέντρου.

«Η ασφάλεια των πολιτών στους δημόσιους χώρους της Καλαμαριάς είναι προτεραιότητα», υπογράμμισε η δήμαρχος Καλαμαριάς.