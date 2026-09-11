Όλγα Φαρμάκη: Πέθανε ξαφνικά στα 32 του ο αδελφός της

Βαρύ πένθος βιώνει η Όλγα Φαρμάκη, καθώς ο αδελφός της, Μανούσος Φαρμάκης, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Ο αιφνίδιος θάνατος του νεαρού άνδρα έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου.

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Ο Μανούσος Φαρμάκης ήταν επίσης αδελφός της Γωγώς Φαρμάκη, επιχειρηματία και σχεδιάστριας μόδας.

Κατέρρευσε ενώ είχε κατέβει να παραλάβει παραγγελία

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Ο 32χρονος είχε κατέβει προκειμένου να παραλάβει μία παραγγελία, όταν αισθάνθηκε ξαφνική και έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να κρατηθεί στη ζωή, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία του αιφνίδιου θανάτου του Μανούσου Φαρμάκη.

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Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στο Αγρίνιο, καθώς ο Μανούσος Φαρμάκης έφυγε από τη ζωή μέσα σε λίγες δραματικές στιγμές.