Γαλλία: Εκτροχιάστηκε τρένο με 180 επιβάτες – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Γαλλία, όταν επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν–Καέν εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι.

Το τρένο βγήκε από τις ράγες περίπου στις 19:45, τοπική ώρα, κοντά στις κοινότητες Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ, στη Νορμανδία.

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Στο τρένο επέβαιναν 180 άνθρωποι

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, στην αμαξοστοιχία επέβαιναν συνολικά 180 επιβάτες.

Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για περίπου 20 τραυματίες, ωστόσο ο αριθμός παραμένει προσωρινός και ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας κινητοποιήθηκαν στην περιοχή για την περίθαλψη και την ασφαλή απομάκρυνση των επισεων.

Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ORSEC

Η νομαρχία της Σεν-Μαριτίμ ενεργοποίησε το επιχειρησιακό κέντρο και έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο ORSEC «πολυάριθμων θυμάτων», προκειμένου να συντονιστούν οι υπηρεσίες διάσωσης, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι κρατικοί φορείς.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του ατυχήματος, ώστε να μην παρεμποδίζεται η επιχείρηση των διασωστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του εκτροχιασμού.

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Διακόπηκαν τα δρομολόγια

Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι SNCF ανακοίνωσαν ότι, λόγω του ατυχήματος, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Ρουέν και Καέν.

Δεν εκτελούνται επίσης τα δρομολόγια στη γραμμή Καέν–Χάβρη, ενώ προγραμματίζεται η χρήση λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

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Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.