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ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ναύπλιο – Τρεις τραυματίες από σύγκρουση δύο οχημάτων

Στον επαρχιακό δρόμο Ναυπλίου – Λυγουριού

Σοβαρό τροχαίο στο Ναύπλιο – Τρεις τραυματίες από σύγκρουση δύο οχημάτων
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου στον επαρχιακό δρόμο Ναυπλίου – Λυγουριού, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δυο οχήματα συγκρουστήκαν πλαγιομετωπικά.

Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. 

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω ολισθηρότητας, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό τριών τραυματιών ενώ τα πληρώματα του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. 

Η Αστυνομία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο τμήμα του οδικού δικτύου, καθώς και τη διενέργεια προανάκρισης για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν

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