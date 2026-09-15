Κόνιτσα: Νέα αναζωπύρωση στη χαράδρα του Αώου – Για 16η ημέρα η μάχη με τη φωτιά

Συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με νέα αναζωπύρωση να καταγράφεται το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του Αώου, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι.

Οι απότομες πλαγιές και η δυσκολία πρόσβασης στα σημεία όπου καίει η φωτιά αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τις επίγειες δυνάμεις. Η ανησυχία επικεντρώνεται στον περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκτασης προς την Τύμφη.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 150 πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στις ενεργές εστίες.

Στάχτη 1.152 στρέμματα

Σύμφωνα με τη χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι 1.152 στρέμματα.

Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

Επισημαίνεται ότι, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.