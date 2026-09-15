Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίστηκε μετά από 14 χρόνια – «Μπλόκο» εισόδου στις ΗΠΑ

Ελεύθερος αφέθηκε ο Νίκος Μαζιώτης, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που εξέτιε για τη δράση του στην οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας», με την αποφυλάκισή του να προκαλεί δημόσια παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μαζιώτης είχε παραμείνει στη φυλακή επί 14 χρόνια, ενώ ακόμη έξι χρόνια προσμετρήθηκαν μέσω εργασίας, με αποτέλεσμα να συμπληρώσει συνολικά τα 20 έτη κάθειρξης.

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Η έξοδός του από τις φυλακές Δομοκού έγινε με λήξη της ποινής και όχι κατόπιν απόφασης για υφ’ όρον απόλυση. Είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και άλλα αδικήματα.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε μία ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση για τον Νίκο Μαζιώτη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον χαρακτήρισε πρώην ηγέτη του «Επαναστατικού Αγώνα», τον οποίο περιέγραψε ως ελληνική ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση που είχε εξαπολύσει σειρά βίαιων ενεργειών εναντίον Ελλήνων και Αμερικανών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στον Μαζιώτη απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει των αμερικανικών περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε πρόσωπα τα οποία οι ΗΠΑ συνδέουν με ακροαριστερή τρομοκρατική δράση.

«Δεν είναι ευπρόσδεκτος στις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογράμμισε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι πρόσωπα που υποστηρίζουν τέτοιου είδους βία δεν είναι αποδεκτά στη χώρα.

Nikos Maziotis was the leader of Revolutionary Struggle, a Greek far-left terrorist group that waged a sustained campaign of violence against Greeks and Americans alike.



Maziotis is due to be released from prison today. But he is barred from entering the United States under our… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 14, 2026

Η επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία

Η έντονη αντίδραση της Ουάσινγκτον συνδέεται και με το ιστορικό των επιθέσεων του «Επαναστατικού Αγώνα».

Η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση με αντιαρματική ρουκέτα εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2007. Από την επίθεση είχαν προκληθεί ζημιές στο κτίριο.

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Στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την τρομοκρατία καταγράφονται επίσης η βομβιστική επίθεση στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2009 και η επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2014.

Είχαν απορριφθεί επτά αιτήματα αποφυλάκισης

Πριν από την αποφυλάκισή του, ο Νίκος Μαζιώτης είχε αναφέρει σε επιστολή του ότι τα δικαστικά συμβούλια της Λαμίας είχαν απορρίψει επτά αιτήματα που είχε υποβάλει για υφ’ όρον απόλυση.

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Στην ίδια επιστολή δήλωνε ότι δεν είχε αναθεωρήσει τις επιλογές του σχετικά με τη δράση του «Επαναστατικού Αγώνα».

Το DEBATER είχε παρουσιάσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου τις λεπτομέρειες για την αποφυλάκιση του Νίκου Μαζιώτη μετά από 14 χρόνια κράτησης.