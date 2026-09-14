Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε και μη αδειοδοτημένο μηχάνημα φυγοκέντρησης στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, με τον αντιπρόεδρο του ΙΣΑ Κωνσταντίνο Τούτουζα να αναφέρεται στις φωτογραφίες από το ιατρείο στο Κολωνάκι, στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και στην καταγραφή των 42 λεπτών.

Ο κ. Τούτουζας εξήγησε ότι το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάστηκε προέρχεται από την ημέρα του ελέγχου, στον οποίο συμμετείχε κλιμάκιο του ΙΣΑ μαζί με τον εισαγγελέα και την Ασφάλεια Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που υπήρχε στον χώρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τον έλεγχο το μηχάνημα ήταν κλειστό, ενώ ο χώρος είχε βρεθεί τακτοποιημένος. Ωστόσο, από το ιστορικό λειτουργίας του μηχανήματος προέκυψε καταγραφή 42 λεπτών για την επίμαχη ημέρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Τούτουζας, η γιατρός απέδωσε τον χρόνο αυτό στην προετοιμασία του μηχανήματος. Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε ότι σε δοκιμαστική διαδικασία που είχε προηγηθεί καταγραφόταν μηδενικός χρόνος, ενώ στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζονταν 42 λεπτά.

Το εύρημα αυτό, όπως περιέγραψε, φωτογραφήθηκε από την Ασφάλεια προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Τι έδειξαν οι φωτογραφίες

Ο αντιπρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στις φωτογραφίες από το εσωτερικό του χώρου, όπου, όπως είπε, υπήρχε το δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, με το ένα να βρίσκεται σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η παρουσία των δύο μηχανημάτων αποτέλεσε ένα από τα ευρήματα που απασχόλησαν τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο φωτογραφικό υλικό από τον χώρο, όπως περιγράφηκε στην εκπομπή, φαίνεται επίσης καναπές στον οποίο εντοπίστηκε αντικείμενο με πιθανές σταγόνες αίματος. Ο κ. Τούτουζας διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα παραλήφθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς ο ΙΣΑ δεν έχει αρμοδιότητα να πραγματοποιεί αστυνομική ή δικαστική έρευνα.

Ο κ. Τούτουζας υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί ιατρική πράξη που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, πρέπει να πραγματοποιείται από συγκεκριμένες ειδικότητες και σε νοσοκομειακό περιβάλλον, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες επιπλοκές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα σχετικά με τα προσόντα των γιατρών που πραγματοποιούν τέτοιες πράξεις, επισημαίνοντας ότι η μετεκπαίδευση σε έναν τομέα δεν ισοδυναμεί με την απόκτηση αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

Υπήρχε και παράνομο μηχάνημα φυγοκέντρησης

Ο αντιπρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στο ιστορικό των ελέγχων στο συγκεκριμένο ιατρείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, το ιατρείο διαθέτει άδεια λειτουργίας από το 2013, ενώ είχαν προηγηθεί έλεγχοι το 2024 και το 2025. Ανέφερε ακόμη ότι τον Ιούλιο του 2025 είχε υποβληθεί αίτημα για προσάρτηση μηχανήματος και ότι κλιμάκιο του ΙΣΑ είχε πραγματοποιήσει έλεγχο τον Σεπτέμβριο, όταν το ιατρείο βρέθηκε κλειστό. Ο έλεγχος επαναλήφθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Κατά τον νεότερο έλεγχο, εντοπίστηκε σε ντουλάπα ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης που είχε ζητηθεί να απομακρυνθεί, ενώ σε άλλο δωμάτιο βρέθηκε ακόμη ένα νεότερης τεχνολογίας μηχάνημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τούτουζας τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στη διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου πολλές υπηρεσίες προβάλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, ο ΙΣΑ βρίσκεται σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας για την αυστηροποίηση του πλαισίου, ενώ τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου μηχανισμού που θα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι έλεγχοι

Ο αντιπρόεδρος του ΙΣΑ εξήγησε ότι οι έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται μόνο μετά από καταγγελίες. Υπάρχουν έλεγχοι κατά την έναρξη λειτουργίας ενός ιατρείου, αλλά και δειγματοληπτικοί και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, καθώς και έλεγχοι που πραγματοποιούνται έπειτα από καταγγελίες.

Αναφερόμενος στο παράβολο των 50 ευρώ για την υποβολή έγγραφης καταγγελίας, σημείωσε ότι πρόκειται για νομοθετική πρόβλεψη, ενώ διευκρίνισε πως όταν ο ΙΣΑ λαμβάνει ενημέρωση, ακόμη και μέσω email, για πιθανή παραβατική δραστηριότητα, μπορεί να προχωρήσει σε έλεγχο νομιμότητας.

Ο κ. Τούτουζας, από την πλευρά του, υπογράμμισε την ανάγκη οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επιλέγουν γιατρό και θεραπεία, να ελέγχουν την ειδικότητα και την εκπαίδευση του γιατρού και να αναζητούν ενημέρωση για την ιατρική πράξη στην οποία πρόκειται να υποβληθούν.