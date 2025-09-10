Μαζική κινητοποίηση γονέων για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε Δημοτικό σχολείο (Εικόνα)

Σήμερα δεκάδες γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων του 75ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και συγκεντρώθηκαν έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οδό Χίου, στο Μεταξουργείο, διαμαρτυρόμενοι για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τις ελλείψεις προσωπικού που ταλαιπωρούν τα σχολεία από την αρχή της χρονιάς.

«Όχι στο τσουβάλιασμα 25 μαθητών σε ένα τμήμα», καταγγέλουν οι γονείς. Η αφορμή για την κινητοποίηση δόθηκε από την απόφαση της Πρωτοβάθμιας να καταργήσει το ένα από τα δύο τμήματα της Α΄ τάξης στο 75ο Δημοτικό, με αποτέλεσμα οι 25 μαθητές να στοιβαχτούν σε μία αίθουσα, αντί για δύο τμήματα των 14 μαθητών. Οι γονείς χαρακτήρισαν την απόφαση «αντιπαιδαγωγική και άδικη», ενώ τόνισαν πως η λύση δεν μπορεί να είναι η μεταφορά παιδιών σε γειτονικά σχολεία, αλλά η ενίσχυση των σχολείων με το απαραίτητο προσωπικό.

Με συνθήματα και πανό, οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, τονίζοντας ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να θυσιάζεται στο όνομα της εξοικονόμησης θέσεων και ωρών.

Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας πως «η εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι αριθμοί σε έναν πίνακα αλλά δικαίωμα που πρέπει να διασφαλιστεί για όλους».