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ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι (Βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:57

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 24/6 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, δίπλα σε κατοικίες.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής. Στο κτίριο σύμφωνα με το Korinthostv έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ απομακρυνθεί πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες. Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό στο Λουτράκι.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Facebook/Dimitris Papanagnos
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