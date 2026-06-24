Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 24/6 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, δίπλα σε κατοικίες.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής. Στο κτίριο σύμφωνα με το Korinthostv έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ απομακρυνθεί πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες. Οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό στο Λουτράκι.

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