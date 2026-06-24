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Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι: Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες (Βίντεο)

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Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι: Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο, εκτός λειτουργίας, ξενοδοχείου στο Λουτράκι Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20.22 στον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου που ήταν εκτός λειτουργίας και δεν κινδύνευσαν παρακείμενες οικίες, κτίρια ή υποδομές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

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Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα με τη συνδρομή εθελοντών. Σημειώνεται ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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