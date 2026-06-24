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Επεισοδιακή καταδίωξη στην Βάρκιζα – Άγνωστοι τράπηκαν σε φυγή αφού χτύπησαν οχήματα με αυτοκίνητο (Φωτογραφίες)

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Επεισοδιακή καταδίωξη στην Βάρκιζα – Άγνωστοι τράπηκαν σε φυγή αφού χτύπησαν οχήματα με αυτοκίνητο (Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 24/6 στην Βάρκιζα όταν σημειώθηκε τροχαίο.

Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία από πολίτη για όχημα που επέβαιναν τρία άτομα και τα οποία φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, εντόπισαν το ΙΧ και τότε ξεκίνησε η επεισοδιακή καταδίωξη.

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Οι δράστες χτύπησαν άλλα οχήματα και στη συνέχεια έφυγαν πεζοί προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη.

Μάλιστα, οι Αρχές εντόπισαν χρηματικό ποσό μέσα σε αλουμινόχαρτο στο όχημα.

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