Ο Τραμπ επανέλαβε την «απογοήτευση» του για την Ευρώπη με αφορμή την αντίδραση στον πόλεμο του Ιράν
Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε ερωτήσεις μαζί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο.
«Δεν χρειαζόμασταν καθόλου βοήθεια σε αυτό», είπε ο Τραμπ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι «θα ήταν ωραίο» οι ευρωπαϊκές χώρες να πουν «Θα θέλαμε να βοηθήσουμε».
«Απογοητεύτηκα με την Ιταλία. Απογοητεύτηκα με το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Τραμπ. «Απογοητευτήκαμε με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Απογοητευτήκαμε με τις περισσότερες από αυτές. Η Ισπανία είναι μια παράσταση τρόμου».
Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης έχει επανειλημμένα επιτεθεί στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, κατηγορώντας τους ότι δεν υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια. Η Ισπανία, η οποία έχει υποστεί το κύριο βάρος της οργής του Τραμπ, αρνήθηκε να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει κοινές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της για να εξαπολύσει επιθέσεις στο Ιράν.
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