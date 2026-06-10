Δήμος Αθηναίων: Παίρνει δάνειο 75 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση έργων στα σχολεία της πόλης

Γεμάτη εντάσεις ήταν η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, όπου κυριάρχησε το ζήτημα του δανείου, που εισηγήθηκε η δημοτική Αρχή για να πάρει ο δήμος και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Πρόκειται για σύναψη δανείου ποσού 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ του δήμου Αθηναίων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για εκτέλεση έργων στα σχολεία της πόλης και όπως ειπώθηκε, η διάρκεια θα είναι για 20 χρόνια.

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Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη τόνισε πως τα έργα στα σχολεία πρέπει να γίνουν, ωστόσο εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για τη λύση του δανεισμού, κάνοντας λόγο για «τεράστιο δάνειο, που θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές», όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρώην δήμαρχος.

Από τη μεριά του, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας στάθηκε στην αναγκαιότητα και στη σοβαρότητα του ζητήματος, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ο δήμος ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι τα έργα στα σχολεία της πόλης».

Τελικά, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, αφού ψήφισαν «υπέρ» η «Αθήνα Τώρα» και η «Ανοιχτή Πόλη», ενώ «κατά» ψήφισαν η «Αθήνα Ψηλά», η «Ανατρεπτική Συμμαχία», η «Αθήνα μας» και ο ανεξάρτητος Χαράλαμπος Γιώτης. Απείχε η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Ωστόσο εντάσεις προκάλεσε και η εισήγηση ψηφίσματος για τα τρία χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου. Για περισσότερη από μια ώρα υπήρχαν αντεγκλήσεις και διαξιφισμοί ανάμεσα σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τελικά πέρασε κατά πλειοψηφία.

Όλα αυτά ήταν πολύωρα και επέφεραν μεγάλες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα λόγω του προχωρημένου της ώρας να αναβληθούν τα περισσότερα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, το Σώμα κράτησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Ελένης Πορτάλιου και στη συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα η δωρεάν τιμής ένεκεν ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο ως «ελάχιστη απότιση φόρου τιμής και αναγνώρισης της πολιτικής της προσφοράς σαν Δημοτική Σύμβουλος στο δήμο Αθηναίων».