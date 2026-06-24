Έκλεισε χωρίς κατεύθυνση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου συνεχίστηκαν οι πιέσεις σε τίτλους εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας λόγω της ανησυχίας σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 182,06 μονάδων (+0,35%), στις 51.848,90 μονάδες.

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Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 110,40 μονάδων (–0,43%), στις 25.476,63 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 7,24 μονάδων (–0,10%), στις 7.358,22 μονάδες.