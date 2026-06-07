Σεισμοί στην Εύβοια: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 8/6 – Τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Τι ανέφερε ο δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από τους αλλεπάλληλους σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 7/6 στην Εύβοια.
Μετά από τις σεισμικές δονήσεις πάρθηκε η απόφαση τα σχολεία στο Προκόπι Ευβοίας να μην λειτουργήσουν την Δευτέρα 8/6.
Σύμφωνα με το evima.gr ο δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 θα διεξαχθούν κανονικά.
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