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Σεισμοί στην Εύβοια: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 8/6 – Τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Τι ανέφερε ο δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης

Σεισμοί στην Εύβοια: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 8/6 – Τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ / EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από τους αλλεπάλληλους σεισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 7/6 στην Εύβοια.

Μετά από τις σεισμικές δονήσεις πάρθηκε η απόφαση τα σχολεία στο Προκόπι Ευβοίας να μην λειτουργήσουν την Δευτέρα 8/6.

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Σύμφωνα με το evima.gr ο δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 θα διεξαχθούν κανονικά.

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