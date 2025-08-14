Μαίνεται η φωτιά στη Χίο – Νέο μέτωπο στην Αργολίδα – Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πρωί στις φωτιές σε όλη την επικράτεια, με τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή να εντοπίζονται σε Χίο και Αργολίδα.

Μετά την ολονύκτια μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο, καθώς και σε άλλες μικρότερες πυρκαγιές, σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση, που έκανε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, η κατάσταση έχει βελτιωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη, πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα, αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

“Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά” τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Χίος: Καίει σε δύσβατα σημεία η φωτιά

Στη Χίο η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά.

Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο (2) αεροσκάφη και έξι(6)ελικόπτερα, ενώ επιχειρούν και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Η μεγάλη φωτιά έχει αφήσει πίσω τις τεράστιες καταστροφές, με την εικόνα σε πολλές περιοχές του νησιού να είναι αποκαρδιωτική, ενώ αρκετά χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Νέα πυρκαγιά στην Ερμιόνη Αργολίδας

Νέα φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, αυτή τη φορά σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επί τόπου επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. #Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 14, 2025

Αχαΐα: Πολλές διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις

Στην Αχαΐα αντιμετωπίζονται πλέον πολλές διάσπαρτες εστίες, με το κύριο μέτωπο να είναι στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.