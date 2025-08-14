Φωτιά στην Πάτρα: Πολλές διάσπαρτες εστίες, προς Ρωμανό το κύριο μέτωπο – Μία σύλληψη και 2 προσαγωγές για εμπρησμό (βίντεο)

Ακόμα μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αχαΐα, όπου η μεγάλη φωτιά που μαίνεται από προχθές έχει φτάσει στα προάστια της Πάτρας.

Η μεγάλη πυρκαγιά δείχνει ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα, λόγω και της εξασθένησης των πολύ ισχυρών ανέμων, ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί ένας 25χρονος και έχουν προσαχθεί ακόμα δύο άτομα για εμπρησμό.

Ύστερα από μια ολονύχτια και σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τις φλόγες, η κατάσταση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί. Με το πρώτο φως άρχισαν ξανά και οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, γεγονός που θα βοηθήσει πολύ στον περιορισμό της φωτιάς.

Όπως ανέφερε στην πρωινή του ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαρθακογιάννης, στην Αχαΐα, υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες και το κύριο μέτωπο κινείται από Κεραίες σε Ρωμανό. Επί τόπου επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Πλέον, η φωτιά βρίσκεται επάνω στο βουνό, ενώ χθες το βράδυ είχε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αυτό το μεγάλο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία πολύ μικρότερα που έχουν διασπαστεί σε πολύ μικρότερες εστίες.

Το μέτωπο βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή, ενώ το μέτωπο στα Συχαινά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Οι πυροσβέστες έκαναν τη νύχτα πραγματικό αγώνα για να μην ανέβει η φωτιά στο λόφο και περάσει προς το Δασύλλιο, λιγότερο από 1 χιλιόμετρο από το κέντρο της Πάτρας.

Νωρίτερα, είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Πάτρα: Σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό – Δύο προσαγωγές υπόπτων

Χθες Τετάρτη 13/8 συνελήφθη ένας 25χρονος άνδρας για εμπρησμό, καθώς έγινε αντιληπτός να βάζει φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα, την ώρα που η πυρκαγιά μαινόταν στην περιοχή.

Επίσης, αργά το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών το δίκυκλο με τα δύο νεαρά άτομα που αναζητούσαν από τις πρωινές ώρες ως ύποπτα για πρόκληση της πυρκαγιάς στην περιοχή των Συχαινών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του 25χρονου:

“Απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών”.