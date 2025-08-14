Μεγάλη φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.