Μεγάλη φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα (βίντεο)

Επιχειρούν 47 πυροσβέστες

DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:18

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.

