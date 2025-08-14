Μεγάλη φωτιά στην Ερμιόνη Αργολίδας – Σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα (βίντεο)
Επιχειρούν 47 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025
Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.
