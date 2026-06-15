Biased Beast: Τι σημαίνει το όνομα του Κρίστοφερ Ηλία που «μαγεύει» στο YFSF και η ιστορία πίσω από τη drag περσόνα του

Ο Biased Beast ή αλλιώς Κρίστοφερ Ηλία, αναμφίβολα αποτελεί έναν από τους παίκτες που έχουν εντυπωσιάσει στο φετινό Your Face Sounds Familiar. Κάθε εβδομάδα καταφέρνει με άνεση να ενσαρκώνει τον κάθε τραγουδιστή που του ανατίθεται, δίνοντας βαρύτητα και προσοχή τόσο στις κινήσεις όσο και στα χαρακτηριστικά της φωνής του εκάστοτε καλλιτέχνη. Αν και ένα μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού κοινού τον γνώρισε μέσα από το Just The Two of Us που συμμετείχε το 2023 μαζί με την Λουίζα Πυριόχου, ο καλλιτέχνης έχει ήδη μία αξιοσημείωτη πορεία.

Μιλώντας το 2023 στο DEBATER, ο Biased Beast είχε αναφέρει μεταξύ άλλων τι σημαίνει το όνομά του και τι υποδηλώνει για τον χαρακτήρα του. Ειδικότερα, με απόλυτη ειλικρίνεια είχε αναφέρει ότι καλλιτεχνικά συστήνεται ως «Biased Beast», το οποίο αποτελεί ένα όνομα που επέλεξε ο ίδιος συνειδητά, καθώς τον εκφράζει στον απόλυτο βαθμό. Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει: “Είμαι ο Κρίστοφερ αλλά καλλιτεχνικά συστήνομαι ως BIASED BEAST, είναι ο καλλιτεχνικός μου εαυτός. Είναι ένα όνομα που διάλεξα εγώ γιατί με εκφράζει απόλυτα. Είμαι ένα “προκατειλημμένο” θηρίο, που πρεσβεύει την αγάπη, την προσωπική ελευθερία και την τέχνη. Ο ένας είναι το έτερος εγώ του άλλου, αλληλοσυμπληρώνονται”.

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Αν και είναι μόλις 28 ετών, έχει καταφέρει να κάνει από τις πρώτες του εμφανίσεις στον χώρο της μουσικής αισθητή την παρουσία του και να κλέψει τις εντυπώσεις. Ξεκίνησε να ασχολείται ενεργά με την μουσική και να συστήνεται στο κοινό το 2020, ωστόσο τα «καλλιτεχνικά» κυλούσαν στο αίμα του από μικρή ηλικία, γι αυτό και πήρε την απόφαση να σπουδάσει υποκριτική. Έτσι, μετακόμισε στην Νέα Υόρκη από την Κύπρο που αποτελεί τον τόπο καταγωγής του και έκανε σπουδές στο παγκοσμίου φήμης Stella Adler Studio of Acting, μια σχολή που έχει διαμορφώσει μερικούς από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

«Σίγουρα το πνεύμα της Αμερικής βοήθησε πολύ στη δημιουργία της συγκεκριμένης ταυτότητας. Μέσα απ’ τη σχολή έμαθα να είμαι προδιατεθειμένος να ακούω τις δικές μου κραυγές, έτσι είμαι Biased και να δίνω χώρο στις αισθήσεις μου, έτσι είμαι Beast», έχει δηλώσει ο Biased Beast στο Must Κύπρου.

Η drag περσόνα του

Η υποκριτική αναμφίβολα έχει βοηθήσει τον Biased Beast να «ελίσσεται» επάνω στην σκηνή και να καταφέρνει να είναι ακόμη πιο εκφραστικός. Ένα από το χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν είναι ότι μπορεί να υπηρετήσει κάθε είδος που του έχει ανατεθεί να ερμηνεύσει τόσο στο J2US όσο και στο YFSF, ενώ παράλληλα η drag περσόνα του, Bibi, αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και απελευθερωμένες πτυχές της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Μέσα από αυτή την περσόνα, ο Biased Beast καταφέρνει να “σπάσει” τα στερεότυπα και να αναδείξει τη θεατρικότητα που κρύβει μέσα του, προσφέροντας ένα θέαμα που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικό και καλλιτεχνικά άρτιο. Η BIBI έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τα social media αλλά και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τον αυθορμητισμό και τον αέρα «ντίβας» που εκπέμπει.

“Η BIBI άλλαξε τη ζωή μου. Με άλλαξε με πολλούς πολύχρωμους και βαθιά ουσιαστικούς τρόπους. Μου έδωσε μια ώθηση. Γέμισε το ρεζερβουάρ μου με καύσιμο υψηλής ποιότητας. Η BIBI ίσως με κρατήσει εδώ για πολύ περισσότερο καιρό. Της οφείλω τη λογική μου ισορροπία και γι’ αυτό πρέπει να δηλώσω ότι την αγαπώ”, είχε γράψει ο Biased Beast στη λεζάντα της ανάρτησής του.