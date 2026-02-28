Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος για τη δολοφονία συνομηλίκου του

Στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 17χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Λουτράκι ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία συνομηλίκου του. Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του.

Η μητέρα του ανηλίκου συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας, ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμπλοκή στο Λουτράκι

Μια φαινομενικά ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως οδήγησε σε μια αιματηρή εξέλιξη στο Λουτράκι, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 17χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου.

Κατά πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από μια φερόμενη ζημιά σε μοτοσικλέτα. Ο νεαρός που κατηγορείται για την επίθεση φέρεται να συναντήθηκε με 19χρονο φίλο του θύματος, προκειμένου να διευθετήσουν τις διαφορές τους, παρουσία ακόμη τριών νεαρών.

Η παρέα επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε σε ερημική τοποθεσία που συνδέει την Περιφερειακή Οδό Λουτρακίου με την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου. Εκεί, η αρχική λογομαχία φέρεται να εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιη συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο φερόμενος ως δράστης έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε αρχικά στον 19χρονο, τραυματίζοντάς τον επανειλημμένα στη δεξιά πλευρά του σώματος. Στην προσπάθεια των υπολοίπων να τον ακινητοποιήσουν, ο 17χρονος δέχθηκε χτύπημα στο αριστερό μέρος του θώρακα, ενώ ένας ακόμη νεαρός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Μετά το περιστατικό, ο κατηγορούμενος διέφυγε, ενώ δύο από τους παρευρισκόμενους μετέφεραν τον 19χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 17χρονος εντοπίστηκε από τον αδελφό του πεσμένος στον δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικές αρχές, ύστερα από συντονισμένες έρευνες, εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη το απόγευμα της Παρασκευής. Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της αιματηρής συμπλοκής.