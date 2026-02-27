Λουτράκι: Η συνάντηση για ζημιά σε μηχανάκι που έφερε τη δολοφονία του 17χρονου – Πήγε να σώσει τον 19χρονο φίλο του

Το DEBATER φέρνει στο φως τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στην δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι από τον ανήλικο δράστη που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 27/2.

Συγκεκριμένα, όλα φαίνεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τα ξημερώματα της Παρασκευής 27/2 προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους ο 19χρονος και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας καθώς είχαν προκληθεί ζημιές στο μηχανάκι του 19χρονου.

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης λογομαχίας ανάμεσα στους δυο τους, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 17χρονος φέρεται να έβγαλε από το παντελόνι του ένα μαχαίρι και να επιτέθηκε στον 19χρονο Η.Π, τον οποίο και τραυμάτισε. Κάπου εκεί στην προσπάθεια του να τον σώσει ο 17χρονος Α.Β. μπήκε στη μέση και δέχθηκε μοιραία μαχαιριά στο αριστερό μέρος του θώρακα.

Ο φερόμενος ως δράστης μετά από όσα συνέβησαν σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση μέσα από το δάσος, το οποίο και φαίνεται να χρησιμοποίησε ως κρησφύγετο μέχρι τον εντοπισμό και τη σύλληψη του από τις Αρχές.

Ο 19χρονος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο άτυχος 17χρονος εντοπίστηκε από τον αδερφό του σε πρανές στον δρόμο που οδηγεί από την Περιφερειακή Λουτρακίου προς την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε από τους γιατρούς πως είχε πεθάνει.

Λουτράκι: Πως έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του 17χρονου φερόμενου ως δράστη

Οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες τους για την εύρεση του 17χρονου φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας του ανήλικου και μάλιστα προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου υιού της. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και στα προσωπικά είδη του 17χρονου θύματος αλλά και του φερόμενου ως δράστη.

Λουτράκι: Προχώρησαν σε 10 προσαγωγές φίλων του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του 17χρονου οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δέκα ατόμων φίλων του φερόμενου δράστη.

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε έρευνες κοντά στο σπίτι του φερόμενου δράστη και όταν προσπάθησαν να μιλήσουν σε τρεις φίλους του εκείνοι ξεκίνησαν να τρέχουν. Ακολούθησε καταδίωξη με την αστυνομία να προχωράει στην προσαγωγή των τριών νεαρών.