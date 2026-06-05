Τραγωδία στη Σαχάρα: 49 νεκροί από δίψα μετά από βλάβη φορτηγού στην έρημο

Σε απέραντο νεκροταφείο μετατράπηκε η έρημος της Σαχάρας για 49 ανθρώπους, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή από ασιτία και ακραία αφυδάτωση.

Το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν υπέστη μηχανική βλάβη σε ένα από τα πιο απομονωμένα και αφιλόξενα σημεία της περιοχής, αφήνοντας τους επιβάτες εγκλωβισμένους, χωρίς νερό και χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας για τηv παροχή βοήθειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άτυχοι ταξιδιώτες επέστρεφαν στον Νίγηρα έπειτα από τη συμμετοχή τους σε θρησκευτική γιορτή στο γειτονικό Μάλι.

Η μοίρα τούς επιφύλασσε τραγικό παιχνίδι όταν το όχημά τους ακινητοποιήθηκε σε μια ερημική τοποθεσία, περισσότερα από 80 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Ασσαμάκα, κοντά στα κοινά σύνορα του Νίγηρα με το Μάλι και την Αλγερία.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το ακριβές αίτιο της βλάβης, καθώς και ο αριθμός των ημερών που οι επιβάτες πάλευαν με τις ακραίες θερμοκρασίες προτού καταλήξουν.

Nearly 50 people died of thirst after a truck carrying them from Mali to Niger broke down in the Sahara desert, local authorities said. REUTERS pic.twitter.com/xuqA1BFr6o— Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) June 5, 2026

Οδύσσεια για δύο επιζώντες – Περπάτησαν 50 χιλιόμετρα στην έρημο

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία, δύο άνδρες κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή χάρη σε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια.

Παρά την απόλυτη εξάντληση, οι δύο επιζώντες άφησαν πίσω τους το ακινητοποιημένο όχημα και περπάτησαν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα κάτω από τον καυτό ήλιο προς αναζήτηση νερού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού εντόπισαν μια πηγή, συνέχισαν την πορεία τους μέχρι την Ασσαμάκα, όπου και σήμαναν συναγερμό στις τοπικές αρχές, ενημερώνοντάς τις για το δράμα που εξελισσόταν στην έρημο.

Μακάβριο εύρημα και ομαδική ταφή

Όταν τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το σημείο που τους υποδείχθηκε, βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα αποτρόπαιο θέαμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεκάδες άψυχα σώματα βρέθηκαν κάτω και γύρω από το ακινητοποιημένο φορτηγό», δήλωσαν οι τοπικές αρχές, περιγράφοντας το μέγεθος της φρίκης.

Λόγω των συνθηκών και της μεγάλης απόστασης από αστικά κέντρα, οι 49 νεκροί θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους κοντά στο σημείο όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές έκαναν λόγο για μια εξαιρετικά επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία, ειδικά για τους δύο μοναδικούς διασωθέντες που κλήθηκαν να διαχειριστούν την απώλεια των συνεπιβατών τους.