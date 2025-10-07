Λιβαδειά: Επεισόδια με αγρότες που περικύκλωσαν τον Τσιάρα – Με χημικά τους απώθησε η αστυνομία

Ένταση σημειώθηκε στη Λιβαδειά, ενόψει της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, καθώς εκτυλίχθηκαν επεισόδια μεταξύ αγροτών της Βοιωτίας και αστυνομικών δυνάμεων.

Οι Βοιωτοί αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από τον κόμβο του νοσοκομείου Λιβαδειάς, έσπασαν τον πρώτο κλοιό των αστυνομικών και προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά την οποία εκτυλίχθησαν επεισόδια μεταξύ των ίδιων και αστυνομικών λίγο πριν από την πύλη του Διοικητηρίου. Οι διαπραγματεύσεις αγροτών και αστυνομικών επέτρεψαν τελικά τη στάθμευση του τρακτέρ έξω από το διοικητήριο όπου αναμένεται η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Τα επεισόδια έγιναν πιο έντονα με την έλευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αστυνομία έκανε ρίψη χημικών, με τους αγρότες να καταφέρνουν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, περνώντας με τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του διοικητηρίου.

Στη συνέχεια, εισέβαλαν στο Διοικητήριο και περικύκλωσαν τον Υπουργό, διαμαρτυρόμενοι για την τακτική του έναντι των αγροτών της Βοιωτίας, μιλώντας για επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος. Τέλος, αποφασίστηκε από εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη για την οποία είχαν πρόσκληση να συμμετάσχουν.

Αγρότες διέκοψαν τη διαδικασία παρουσίασης της σύσκεψης προκειμένου ο υπουργός να συναντηθεί με το σύνολο των αγροτών στο προαύλιο του Διοικητηρίου. Ο υπουργός δέχθηκε να συνομιλήσει μόνο με αντιπροσωπεία τους στον 4ο όροφο στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργου Ντασιώτη.

