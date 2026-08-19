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Κοζάνη: Αυτοκίνητο με τρεις ηλικιωμένους έπεσε σε απόκρημνο σημείο – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες 84 και 81 ετών και ένας 84χρονος άνδρας – Μεταφέρθηκαν με φορεία σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ

Κοζάνη: Αυτοκίνητο με τρεις ηλικιωμένους έπεσε σε απόκρημνο σημείο – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου στην Κοζάνη, όταν αυτοκίνητο με τρεις ηλικιωμένους επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο στην Αγία Κυριακή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε κλήση για το περιστατικό περίπου στις 16:30.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σερβίων και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης.

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας επέβαιναν στο όχημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο ΙΧ επέβαιναν δύο γυναίκες, ηλικίας 84 και 81 ετών, καθώς και ένας άνδρας ηλικίας 84 ετών.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους τρεις επιβαίνοντες στο απόκρημνο σημείο και, με τη χρήση φορείων, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση παροχής βοήθειας ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Μέχρι στιγμής, στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν διευκρινίζεται η κατάσταση της υγείας των τριών επιβαινόντων.

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