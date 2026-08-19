Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ – Επαναφέρει θέμα «γκρίζων ζωνών»

Σε νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωρά η Τουρκία, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Άγκυρα αντιδρά στον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο.

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Την τουρκική θέση διατύπωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Οντζού Κετσελί, με την Άγκυρα να επαναφέρει παράλληλα τους πάγιους ισχυρισμούς της σχετικά με την κυριαρχία στο Αιγαίο.

Η Άγκυρα επαναφέρει θέμα «γκρίζων ζωνών»

Στην τοποθέτησή της, η τουρκική πλευρά κάνει λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες», επαναφέροντας επί της ουσίας την τουρκική θεωρία περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.

Η Τουρκία υποστηρίζει ακόμη ότι ο ελληνικός χωροταξικός σχεδιασμός, στον βαθμό που περιλαμβάνει το Αιγαίο, δεν έχει νομικές συνέπειες για την ίδια στο πλαίσιο των ζητημάτων που θεωρεί ότι παραμένουν ανοικτά μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Παράλληλα, καλεί σε αποφυγή «μονομερών ενεργειών» σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως χαρακτηρίζει το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών.

Αναφορά στη Διακήρυξη των Αθηνών

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Η τουρκική πλευρά δηλώνει ότι παραμένει έτοιμη για συνεργασία με την Ελλάδα και επαναφέρει τη θέση της για αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων μέσα από διάλογο.

Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι απαιτείται μια «ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση» στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ισότητας και της καλής γειτονίας.

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Η νέα τουρκική τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Αιγαίο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση από την Άγκυρα δύο τουρκικών «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.