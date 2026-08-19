Θεσσαλονίκη: Θέατρο, δημιουργία και πολιτιστική αποκέντρωση στα 32α «Μερκούρεια»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα των φετινών «Μερκουρείων» που φέτος συμπληρώνουν τριάντα δύο χρόνια θεάτρου, δημιουργίας και πολιτιστικής αποκέντρωσης. Από το Σάββατο 22 Αυγούστου έως και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, το Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» ανοίγει και πάλι την αυλαία του και υποδέχεται θεατρικές δημιουργίες και κοινό από ολόκληρη τη χώρα. Ο θεσμός που γεννήθηκε στον πρώην δήμο Συκεών με έμπνευση από το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, κατάφερε να εξελιχθεί, να εδραιωθεί και να αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας.

Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, που αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της πολιτιστικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα, βρίσκονται για ακόμη μία χρονιά στον πυρήνα της διοργάνωσης. Μαζί τους, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και οι δύο θεατρικές σκηνές του δήμου Νεάπολης-Συκεών συνθέτουν ένα πρόγραμμα που φέρνει στη σκηνή διαφορετικές θεατρικές γραφές, κλασικά και σύγχρονα έργα, κωμωδία και τραγωδία, αλλά και παραστάσεις που συνομιλούν με τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

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Από το «Miracolo (Το Θαύμα)» του Giuseppe Massa, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ελληνική παραγωγή και το πολυβραβευμένο «ART» της Γιασμίν Ρεζά έως τον «Ματωμένο Γάμο» του Λόρκα, τον Σαίξπηρ, τον Αριστοφάνη και σύγχρονες ελληνικές δημιουργίες, τα φετινά «Μερκούρεια» επιχειρούν για ακόμη μία φορά να φέρουν κοντά διαφορετικές φωνές και διαφορετικές όψεις της θεατρικής Τέχνης.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχουν και οι δύο θεατρικές σκηνές του δήμου Νεάπολης-Συκεών . Η Κεντρική Σκηνή των Θεατρικών Εργαστηρίων «Μελίνα Μερκούρη» παρουσιάζει τα «Δημιουργημένα Συμφέροντα» του Χαθίντο Μπεναβέντε, ενώ το Θεατρικό Εργαστήρι «Θέσπις», που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ανεβαίνει στη σκηνή με τα «Σήματα Λυγρά», μια σύνθεση αποσπασμάτων από την αρχαία ελληνική τραγωδία.

«Πολιτισμός ανοιχτός και προσιτός στους πολλούς»

«Τα Μερκούρεια είναι ένας κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός που επιμένει να εξελίσσεται και να λειτουργεί ως μία κιβωτός του καλού θεάτρου….ξεπερνώντας τις όποιες αντιξοότητες των 32 ολόκληρων χρόνων παρουσίας, ο θεσμός άντεξε, σφυρηλατήθηκε και προπάντων κράτησε τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια της πρώτης φοράς», επισημαίνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.

Όπως τονίζει, στόχος από την πρώτη στιγμή ήταν «να ενωθούν η φωνή και οι αγωνίες των ΔΗΠΕΘΕ όλης της χώρας σε μία κοιτίδα πολιτισμού που θα απευθύνεται τόσο στους θεατρόφιλους όσο και σε όλους όσοι είναι ανοιχτοί στη θεατρική δημιουργία. Και αυτή η φιλοσοφία παραμένει αναλλοίωτη: πολιτισμός ανοιχτός και προσιτός στους πολλούς, σε μια εποχή κατά την οποία η πρόσβαση στην τέχνη και στον πολιτισμό εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Οι παραστάσεις ξεκινάνε στις 9 το βράδυ.