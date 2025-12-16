Λευκάδα: Συνελήφθησαν δυο άτομα για τον θάνατο του 50χρονου που κατάπιε νάιλον συσκευασία με ναρκωτικά

Στη σύλληψη δυο ατόμων για τον θάνατο του 50χρονου που κατάπιε νάιλον συσκευασία με ναρκωτικά για να αποφύγει τον έλεγχο στην Λευκάδα προχώρησαν οι Αρχές.

Η συσκευασία έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται και να χάσει τελικά τη ζωή του.

Αναλυτικά:

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Λευκάδας από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Λευκάδας σχετικά με περιστατικό που έλαβε χώρα τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε Ι.Χ.Ε. όχημα επί της πλωτής γέφυρας (Αγία Μαύρα) της Λευκάδας, με επιβαίνοντες δύο ημεδαπούς άνδρες, ηλικίας 50 και 27 ετών, και μία 42χρονη ημεδαπή γυναίκα, ο 50χρονος εμφάνισε αιφνίδια αδιαθεσία που καθιστούσε αναγκαία τη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, ωστόσο, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασής του, ο άνδρας μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο 50χρονος κατέληξε λίγο αργότερα. Διεπιστώθη ότι ο θανών είχε καταπιεί πλαστική συσκευασία που περιείχε ναρκωτική ουσία, πιθανόν ηρωίνη, συνολικού μεικτού βάρους 8,3 γραμμαρίων.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας προέβησαν στη σύλληψη τόσο της 42χρονης όσο και του 27χρονου για παράβαση του Νόμου 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών». Επιπλέον, ο 27χρονος συνελήφθη και για παράβαση του Ν.2168/93 «Περί όπλων». Ακολούθησαν, νόμιμες κατ’ οίκον έρευνες στις οικίες του 27χρονου και τις 42χρονης όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

α) Στην οικία του 27χρονου, μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιέχει φύλλα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους τριών γραμμαρίων και πενήντα πέντε εκατοστών του γραμμαρίου (3,55 γραμ.) περίπου και τέσσερις (4) μεταλλικοί τρίφτες.

β) Στην οικία της 42χρονης, μία (1) ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και ηρωίνης και μία καρτέλα με εννέα (9) χάπια με δραστική ουσία βενζοδιαζεπίνη.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανευρεθείσες ναρκωτικές ουσίες, καθώς και ένα μαχαίρι που βρέθηκε στην κατοχή του 27χρονου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.