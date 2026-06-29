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ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει 52χρονη τουρίστρια – Της έπεσε βράχος στο κεφάλι

Μεταφέρεται στην Αθήνα

Λευκάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει 52χρονη τουρίστρια – Της έπεσε βράχος στο κεφάλι
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Μάχη για τη ζωή της δίνει η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια,, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι, όταν βράχος στους καταρράκτες Νυδριού στην Λευκάδα, αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της.

Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν

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Αυτή την ώρα μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.

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