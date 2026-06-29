Λευκάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει 52χρονη τουρίστρια – Της έπεσε βράχος στο κεφάλι
Μεταφέρεται στην Αθήνα
Μάχη για τη ζωή της δίνει η ελληνοβρετανίδα τουρίστρια,, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι, όταν βράχος στους καταρράκτες Νυδριού στην Λευκάδα, αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της.
Η 52χρονη J.P μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να την σταθεροποιήσουν και την διασωλήνωσαν
Αυτή την ώρα μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα με ασθενοφόρο που έχει εξοπλισμό Μονάδας.
πηγή στην Google
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