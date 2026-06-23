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ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Σε σοβαρή κατάσταση 56χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του νησιού

Λευκάδα: Σε σοβαρή κατάσταση 56χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό
ΦΩΤΟ:ilefkada.gr
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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 56χρονος άνδρας στη Λευκάδα, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του νησιού σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το ilefkada.gr, το περιστατικού του άγριου ξυλοδαρμού του 56χρονου σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 21 Ιουνίου όταν του επιτέθηκαν πέντε άνδρες σε παραλιακό χωριό της Λευκάδας, καθώς θέλησε να μπει σε μπαρ που ήταν ήδη μέσα η παρέα του.

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