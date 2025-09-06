Λευκάδα: Στο νοσοκομείο δύο αθλητές μετά από αδιαθεσία σε προπόνηση

Στο νοσοκομείο της Λευκάδας μεταφέρθηκαν δύο αθλητές που ένιωσαν έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους στην ελεύθερη κατάδυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο αλλοδαπούς 49 και 45 ετών.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίοι μετέφερε τους δύο αθλητές στο νοσοκομείο της Λευκάδας.