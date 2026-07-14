Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας

Την ανεξαρτητοποίηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε μέσω επιστολής στον πρόεδρο της Βουλής γνωστοποίησε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος το μεσημέρι της Τρίτης (14/7).

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδατου ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι

ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

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Η παραίτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να προστεθεί στο μπαράζ των χθεσινών αποχωρήσεων οι οποίες ακολούθησαν την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Η επιστολή του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου

«Προς:

Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας.

Με τιμή,

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Βουλευτής Ν. Αχαΐας».