Πειραιάς: Πώς έγινε η τραγωδία στο κλειστό γκαράζ, δικηγόρος ο 28χρονος, ασκούμενη η 24χρονη – “Σοκαριστική εικόνα”

Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία με το νεαρό ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά.

Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 28χρονο δικηγόρο και την 24χρονη ασκούμενη προκαλούν ανατριχίλα, καθώς όπως φαίνεται είχαν ασφυκτικό θάνατο από αναθυμιάσεις.

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“Bγήκα έξω είδα τον κόσμο μαζεμένο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν το νεαρό ζευγάρι. Ήταν σοκαριστική η εικόνα” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή στις δύο σορούς, δεν διαπιστώθηκαν εκδορές ή τραυματισμοί.

Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμμένη και το κλιματιστικό ανοιχτό, ενώ το γκαράζ ήταν εντελώς κλειστό, με τον ιατροδικαστή να εκτιμά ότι ο θάνατός τους προήλθε από αναθυμιάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να πέρασαν με κάποιον τρόπο μέσα από το κλιματιστικό οι αναθυμιάσεις του οχήματος στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το νεαρό ζευγάρι εντόπισε νεκρό λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο πατέρας του 28χρονου και άμεσα κάλεσε τις Αρχές.

Στην πολυκατοικία της οδού Μήλου στον Πειραιά έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.

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Οι σοροί των δύο νεαρών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστούν από τον ιατροδικαστή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Την ίδια ώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη η προανάκριση από την Αστυνομία. Αρχικά, εξετάζονταν τα σενάριο της αυτοκτονίας αλλά και της εγκληματικής ενέργειας, που για την ώρα φαίνεται να απομακρύνονται, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται επίσης και το ενδεχόμενο του ατυχήματος.