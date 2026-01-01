Λένα Σαμαρά: Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της για την αλλαγή του χρόνου – “Είσαι πάντα εδώ”
Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών
Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Κώστας Σαμαράς, με αφορμή την έλευση του 2026, αναφερόμενος στην αδελφή του Λένα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.
Συγκεκριμένα, ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, μαζί με τις ευχές για τη νέα χρονιά, μοιράστηκε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία βρίσκεται και η αδελφή του, Λένα Σαμαρά, με τους γονείς τους.
Ο Κώστας Σαμαράς έγραψε έντονα συναισθηματικά φορτισμένος: «Για εμάς είσαι πάντα εδώ Λενάκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία! Εύχομαι το 2026 να σας δώσει απλόχερα ό,τι πραγματικά επιθυμείτε!».
Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, μόλις στα 34 της χρόνια. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από ανακοπή, μετά από επιληπτικό επεισόδιο που είχε εμφανίσει, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.
