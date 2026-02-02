Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Υπερχείλισε ο Πηνειός κι «έπνιξε» τις αγροτικές εκτάσεις – Εικόνες καταστροφής στον λασπωμένο Αγιόκαμπο

«Μετρούν» τις πληγές τους οι κάτοικοι

Λάρισα: Υπερχείλισε ο Πηνειός κι «έπνιξε» τις αγροτικές εκτάσεις – Εικόνες καταστροφής στον λασπωμένο Αγιόκαμπο
Πηγή: Onlarissa.gr
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:29

Υπερχείλισε ο ποταμός Πηνειός έξω από τη Λάρισα, στην περιοχή από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων 24ωρων.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, λόγω της κακοκαιρίας, πλημμύρισαν αρκετές εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πηγή: Onlarissa.gr
Πηγή: Onlarissa.gr

Κατά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα παράλια της Λάρισας, με τον Αγιοκάμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο, η θάλασσα εισέβαλε στη στεριά, αφήνοντας πίσω της εικόνες εκτεταμένης καταστροφής. Ορμητικά νερά, μπάζα και σκουπίδια κάλυψαν την ακτογραμμή, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και υλικές ζημιές.

Πηγή: Onlarissa.gr

Είναι χαρακτηριστικό ότι δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα λόγω της ορμής του νερού.

Πηγή: Onlarissa.gr
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ