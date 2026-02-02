Λάρισα: Υπερχείλισε ο Πηνειός κι «έπνιξε» τις αγροτικές εκτάσεις – Εικόνες καταστροφής στον λασπωμένο Αγιόκαμπο

Υπερχείλισε ο ποταμός Πηνειός έξω από τη Λάρισα, στην περιοχή από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων 24ωρων.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, λόγω της κακοκαιρίας, πλημμύρισαν αρκετές εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες.

Κατά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα παράλια της Λάρισας, με τον Αγιοκάμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο, η θάλασσα εισέβαλε στη στεριά, αφήνοντας πίσω της εικόνες εκτεταμένης καταστροφής. Ορμητικά νερά, μπάζα και σκουπίδια κάλυψαν την ακτογραμμή, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και υλικές ζημιές. Πηγή: Onlarissa.gr