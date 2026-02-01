Η κακοκαιρία σάρωσε τον Αγιόκαμπο: «Έριξε περισσότερο νερό απ’ ότι στον Ντάνιελ» – Ξέσπασε σε κλάματα ιδιοκτήτης παντοπωλείου 

Εξαιρετικά δύσκολες ώρες βιώνουν οι κάτοικοι περιοχών της Λάρισας, καθώς η κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στον Αγιόκαμπο, όπου δρόμοι και κατοικίες έχουν πλημμυρίσει, με τη θάλασσα να έχει μετατραπεί σε μία ενιαία μάζα με το οδικό δίκτυο.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλα τα ρέματα της περιοχής, τα οποία έχουν φουσκώσει επικίνδυνα.

Η Ελληνική Αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, εκτός αν αυτές είναι απολύτως απαραίτητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής έχουν πλημμυρίσει δέκα κατοικίες και ένα κατάστημα. Την ίδια ώρα, η έντονη βροχόπτωση συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους, γεγονός που επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση.

«Ίσως περισσότερο νερό και από τον Daniel»

Ο δήμαρχος Αγιάς, κ. Αντώνης Γκουντάρας, δήλωσε στο onlarissa.gr πως τεράστιες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά έχουν προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας σε όλα τα σημεία της παραλιακής οδού όπου διέρχονται ρέματα.

«Το νερό που έπεσε στην Ποταμιά είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω του οδικού δικτύου πίσω από τις γέφυρες.

Ξέσπασε σε κλάματα ο παντοπώλης: «Καταστράφηκε το κατάστημά μου»

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και σε ζωντανή σύνδεση με τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, όταν παντοπώλης της περιοχής ξέσπασε σε κλάματα, περιγράφοντας την ολοκληρωτική καταστροφή του καταστήματός του.

Ο ίδιος εμφανίστηκε εμφανώς συντετριμμένος μπροστά στην κάμερα, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ζημιάς. «Μετανοώ που δεν άκουσα τον αδελφό μου που μου το είπε πριν από δύο ημέρες», είπε, με τις εικόνες από το πλημμυρισμένο κατάστημά του να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.