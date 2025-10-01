Λάρισα: Τραγικός επίλογος για τον 53χρονο που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά (Εικόνες)

Δεν τα κατάφερε τελικά ο 53χρονος άνδρας που είχε εγκλωβιστεί για πολλές ώρες σε σπηλιά-σήραγγα στην περιοχή ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη στη Λάρισα.

Αργά βράδυ της Τρίτης, οι διασώστες ύστερα από μια μεγάλη επιχείρηση, κατάφεραν να τον ανασύρουν από τη σπηλιά, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, απ’ όπου και παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αρχικά, ο άνδρας είχε επαφή με τους διασώστες και επικοινωνούσε μαζί τους, ωστόσο κατά το τελικό στάδιο της ανάσυρσης η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας.

Σημειώνεται πως κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού, υπήρξε μία μικρή κατολίσθηση η οποία δυσκόλεψε και καθυστέρησε το έργο των διασωστών.

Στις φωτογραφίες του onlarissa.gr φαίνεται η σπηλιά-σήραγγα, όπου είχε εγκλωβιστεί ο 53χρονος, αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες, η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα.

Υπενθυμίζεται πως στη σπηλιά, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, βρισκόταν αρχικά μια ομάδα 4-5 ανθρώπων. Αρκετοί εξ αυτών παρουσίασαν έντονη ζάλη και δυσφορία.

Ο πρώτος που κατάφερε να βγει, ενημέρωσε για το περιστατικό και ζήτησε τη βοήθεια των Αρχών, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Οι Αρχές αναζητούν πλέον τα αίτια του περιστατικού και ερευνούν τον σκοπό για τον οποίο είχε κατασκευαστεί η αυτοσχέδια σήραγγα.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και αυτό του να έψαχναν για λίρες.