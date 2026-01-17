Λάρισα: Σκύλος διασώθηκε από πηγάδι βάθους 7 μέτρων

Άγγελοι αποδείχθηκαν οι πυροσβέστες για ένα σκυλάκι στη Λάρισα, το οποίο διασώθηκε από πηγάδι βάθους 7 μέτρων το Σάββατο (17/01).

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Κραννώνας, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για γαβγίσματα που ακούγονταν από το εσωτερικό πηγαδιού.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και, χρησιμοποιώντας σκάλα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το τετράποδο από το πηγάδι, σε αγροτική περιοχή του δήμου Κιλελέρ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα στελέχη του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας, τα οποία, έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια, ανέσυραν με ασφάλεια τον σκύλο.