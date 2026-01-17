Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Λάρισα: Σκύλος διασώθηκε από πηγάδι βάθους 7 μέτρων

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική

Πηγή: onlarissa
DEBATER NEWSROOM

Άγγελοι αποδείχθηκαν οι πυροσβέστες για ένα σκυλάκι στη Λάρισα, το οποίο διασώθηκε από πηγάδι βάθους 7 μέτρων το Σάββατο (17/01).

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Κραννώνας, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για γαβγίσματα που ακούγονταν από το εσωτερικό πηγαδιού.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και, χρησιμοποιώντας σκάλα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το τετράποδο από το πηγάδι, σε αγροτική περιοχή του δήμου Κιλελέρ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα στελέχη του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας, τα οποία, έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια, ανέσυραν με ασφάλεια τον σκύλο.

