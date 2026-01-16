Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ένα παιδάκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 16/1 στην Λάρισα όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα παιδάκι.

Το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Ταγματάρχου Βελισσαρίου στο κέντρο της πόλης όταν το όχημα κάτω από άγνωστε συνθήκες παρέσυρε ένα παιδάκι σύμφωνα με το Larissanet.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε το τραυματισμένο παιδί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά και η Τροχαία που διενεργεί έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.