Συγκλονιστικές εικόνες από την διάσωση μιας γυναίκας στο Φαράγγι του Βίκου (Βίντεο)
Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στο φαράγγι του Βίκου, για τη μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας, ελβετικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι της περιοχής.
Στο σημείο βρέθηκαν τρία άτομα από την 5η ΕΜΑΚ, ομάδα της ΕΜΟΔΕ, καθώς και επικεφαλής της επιχείρησης ο Αντιπύραρχος, Λύχνος Σωτήριος.
Η τραυματίας φέρει κάκωση στο κεφάλι αλλά ευτυχώς διατηρεί τις αισθήσεις της. Τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν με ομάδα εννέα ατόμων.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις