Συγκλονιστικές εικόνες από την διάσωση μιας γυναίκας στο Φαράγγι του Βίκου (Βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στο φαράγγι του Βίκου, για τη μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας, ελβετικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι της περιοχής.

Στο σημείο βρέθηκαν τρία άτομα από την 5η ΕΜΑΚ, ομάδα της ΕΜΟΔΕ, καθώς και επικεφαλής της επιχείρησης ο Αντιπύραρχος, Λύχνος Σωτήριος.

Η τραυματίας φέρει κάκωση στο κεφάλι αλλά ευτυχώς διατηρεί τις αισθήσεις της. Τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν με ομάδα εννέα ατόμων.