Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά – Έψαχναν χρυσές λίρες, αναζητούνται δύο άτομα

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην περιοχή Γόννους του Δήμου Τεμπών στην Λάρισα όταν άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι χρυσοθήρες καθώς μαζί με τον άτομο που εγκλωβίστηκε ήταν 3 άτομα. Σύμφωνα με το onlarissa.net, πρόκειται για τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους έκανε να αναγκαστούν να ειδοποιήσουν μέσω του 112, τις Αρχές.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό. Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ.