ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά – Έψαχναν χρυσές λίρες, αναζητούνται δύο άτομα

Πρόκειται για χρυσοθήρες

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά – Έψαχναν χρυσές λίρες, αναζητούνται δύο άτομα
UPD: 15:39

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην περιοχή Γόννους του Δήμου Τεμπών στην Λάρισα όταν άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι χρυσοθήρες καθώς μαζί με τον άτομο που εγκλωβίστηκε ήταν 3 άτομα. Σύμφωνα με το onlarissa.net, πρόκειται για τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους έκανε να αναγκαστούν να ειδοποιήσουν μέσω του 112, τις Αρχές.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό. Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ.

